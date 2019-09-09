Медведев обсудит с премьером Словении сотрудничество в торговле и энергетике

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник проведет в Москве переговоры с премьер-министром Словении Марьяном Шарецем. Главы правительств России и Словении обсудят комплекс вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, высокотехнологичных областях, а также взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере.

Шарец совершит официальный визит в РФ 10-11 сентября по приглашению Медведева. Эта поездка станет первым посещением России для словенского политика. Шарец занимает пост главы кабинета министров республики с 17 августа 2018 года.

Как сообщил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько, в программу визита словенского премьера включена церемония открытия в Парке Победы на Поклонной горе в Москве памятника словенцам, погибшим на российской земле в годы Первой и Второй мировых войн. Этот мемориал призван стать символом исторической общности народов двух стран, местом преклонения перед памятью павших, напоминанием о пагубности идеологии нацизма, указал представитель аппарата правительства.

Он отметил, что словенские партнеры бережно относятся к памяти российских и советских солдат и офицеров, павших на словенской земле - все 84 российских воинских мемориала на территории Словении поддерживаются в надлежащем состоянии. Кроме того, ежегодно проводятся памятные церемонии с участием словенских властей и общественности у центрального российского воинского монумента в Любляне, открытого президентами двух стран в 2016 году, а также у Русской часовни под перевалом Вршич, построенной российскими военнопленными в 1916 году.

Двусторонние отношения

Приходько отметил, что у России и Словении имеются широкие перспективы для наращивания экономических связей. По данным российской статистики, товарооборот России со Словенией в первом полугодии 2019 года достиг 671,9 млн долларов (прирост на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), в том числе: экспорт - 222,7 млн долларов (плюс 2,2%), импорт - 449,2 млн долларов (плюс 0,1%).

Москва и Любляна активно претворяют в жизнь Программу реализации важных проектов для расширения двустороннего экономического сотрудничества, которая является инструментом поощрения инвестиционной деятельности, продвижения инновационных и высокотехнологичных начинаний, формирования устойчивых производственных связей. По словам Приходько, она регулярно пополняется новыми инициативами и на сегодняшний день включает порядка 40 проектов в области информационных технологий, мобильной, почтовой и спутниковой связи, телерадиовещания, массовых коммуникаций, промышленности и энергетики.

По данным на начало 2019 года, общий объем прямых накопленных словенских инвестиций в России составил $193 млн, российских капиталовложений в Словении - $309 млн. При этом возможности для увеличения масштабов взаимного инвестирования, по оценкам обеих сторон, далеко не исчерпаны, отметил Приходько. Представитель кабмина добавил, что активно развиваются и связи субъектов Российской Федерации со Словенией: в сферу российско-словенских экономических отношений вовлечены порядка 70 регионов России.

"Продолжается работа со словенской стороной по совершенствованию договорно-правовой базы. Идет согласование проекта очередной трехгодичной программы сотрудничества между правительствами Российской Федерации и Республики Словения в области культуры, науки, образования, спорта и молодежной политики, а также межведомственных документов по линии министерств внутренних дел, иностранных дел, юстиции", - сообщил Приходько.