"Ъ": Минпромторг предлагает повысить ставку утилизационного сбора с 1 января

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Минпромторг подготовил и направил в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января. Об этом сообщает во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По сведениям издания, ставка сбора может в среднем повыситься на 80%, а в легковом сегменте - на 110%.

По информации источников газеты, повышение ставки сбора обусловлено стремлением сохранить нагрузку на импорт автомобилей после снижения ввозных пошлин в сентябре. Такая мера позволит сохранить барьер для импорта на уровне 30% от стоимости ввозимой продукции - то есть на уровне исходной ставки пошлин.

Как уточняют собеседники издания, расчеты Минпромторга должны быть оценены в Федеральной таможенной службе. Кроме того, возможно, будет учтен рассчитываемый от мощности автомобиля фактор акциза, который также используется в качестве барьера для импорта. Источники "Коммерсанта" ожидают принятия окончательного решения к декабрю.

Утилизационный сбор, введенный в 2012 году, платят автопроизводители - как импортирующие автомобили на территорию РФ, так и локализованные в России. При этом первоначально местные и локализованные производители не выплачивали утилизационный сбор, принимая на себя обязательства по самостоятельной утилизации автомобилей. Однако присоединение России к ВТО обязало власти РФ уравнять производителей в условиях работы на российском рынке, что привело к тому, что все компании взяли на себя обязательства по выплате утилизационного сбора. Эта плата является гарантией, что автомобиль по окончании эксплуатации будет утилизирован.