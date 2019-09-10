Инфляция в Китае в августе осталась на уровне предыдущего месяца, составив 2,8%

ПЕКИН, 10 сентября. /ТАСС/. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - ключевой показатель уровня инфляции - в августе остался без изменения по сравнению с предыдущим месяцем, составив в годовом исчислении 2,8%. Об этом сообщило во вторник Государственное статистическое управление КНР.

Согласно опубликованным данным, цены в городах выросли на 2,8%, в сельской местности - на 3,1%. Продовольствие в годовом исчислении подорожало на 10%, прочие товары - на 1,1%, в том числе продукция широкого потребления - на 3,6%. Цены на услуги продемонстрировали повышение на уровне 1,6%, что на 0,2 п. п. меньше, чем в июле.

Как следует из доклада, аренда жилья в Китае за минувший месяц в годовом исчислении подорожала на 1%, транспорт и телекоммуникации подешевели на 2,3%, цены на медицинские услуги выросли на 2,3%. Стоимость свинины - одной из ключевых составляющих потребительской корзины - из-за длившейся целый год эпидемии африканской чумы свиней (АЧС) повысилась в годовом исчислении на 46,7%. Среди ключевых категорий продовольственных продуктов также заметно подорожали фрукты (24%), однако овощи, напротив, подешевели (на 0,8%). Уровень цен на алкоголь вырос несущественно, на 2,3%.

Согласно официальной статистике, за 2018 год индекс CPI в КНР составил 2,1%, оказавшись ниже прогнозируемых 3%.