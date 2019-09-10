РЖД предварительно одобрили снижение цен на перевозку угля к южным портам до конца года

КЕМЕРОВО, 10 сентября. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД), рассмотрев предложение властей Кузбасса, выразили предварительную готовность продлить действие понижающих коэффициентов на перевозку энергетического угля в направлении южных портов, которые были временно введены в июле текущего года. Об этом сообщил во вторник заместитель губернатора Кемеровской области Андрей Панов.

"Было направлено предложение [за подписью губернатора Кемеровской области] о целесообразности продления действия понижающего коэффициента к тарифу 0,9259 на экспортные перевозки энергетического угля в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги до конца текущего года, а также принятие аналогичных решений при поставках угля на экспорт по другим направлениям. Управление РЖД предварительно поддержало предложение в части Северо-Кавказской железной дороги", - сказал Панов на совещании по вопросам перевозок угля железнодорожным транспортом.

С 16 июля 2019 года РЖД временно отменили "экспортную надбавку" на перевозки энергетического угля в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги, чтобы таким образом простимулировать угольщиков и переключить часть перевозок энергоугля с перегруженного восточного направления в сторону портов юга России, где имелись резервы пропускной способности. Решение было принято по итогам совместных переговоров генерального директора - председателя правления РЖД Олега Белозерова и губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Власти Кузбасса, где добывается 60% всего российского угля, в текущем году неоднократно обращались к руководству РЖД с предложением рассмотреть возможность временного снижения ставки на привлечение вагонного парка и установить скидки на железнодорожные тарифы в наиболее востребованных направлениях из-за снижения цен на уголь, что, с учетом роста затрат на транспорт и увеличением себестоимости добычи угля, приводит к убыточности поставок по ряду направлений.

В связи с падением цен на уголь и низкой пропускной способностью железнодорожного транспорта в восточном направлении некоторые угольные предприятия Кузбасса летом текущего года временно приостановили угледобычу и сообщили о сокращении годовых планов по добыче. Около 2 тыс. шахтеров направлены во внеплановые отпуска.