"Сибур" и партнеры получили первую продукцию на заводе в Индии

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. "Сибур" и индийская Reliance Industries Ltd. получили тестовую партию бутилкаучука на совместном интегрированном нефтехимическом комплексе в Джамнагаре (Индия) Reliance Sibur Elastomers Private Ltd. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума сообщил генеральный директор "Сибура" Михаил Карисалов.

"Тестовый объем БК (бутилкаучука - прим. ТАСС) уже вышел. Там мощность 120 тыс. тонн в год, первые десятки тонн уже вышли", - сказал Карисалов.

При этом он добавил, что уже можно говорить, что фактически завод запущен, остались формальности.

"Что касается даты официального пуска, торжественной церемонии - возможно, когда будет заседание очередной межправкомиссии, возможно, найдется другой повод и дата. Но одно остается фактом, новый завод такого типа в Индии уже есть. А торжественный пуск - это уже формальность", - добавил собеседник агентства.

Совместное предприятие "Сибура" и Reliance Industries - Reliance Sibur Elastomers Private учреждено в 2012 году для строительства комплекса по производству бутилкаучука на интегрированном нефтехимическом комплексе Reliance Industries в индийском городе Джамнагар. Генеральный директор "Сибура" Михаил Карисалов сообщал ТАСС, что компания и партнеры вложат в него более $600 млн.