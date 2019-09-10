Профицит внешнеторгового баланса России в январе - июле снизился на 6,18%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Положительное сальдо внешней торговли РФ по итогам семи месяцев 2019 года составило $104,8 млрд, что на 6,18% (или $6,9 млрд) меньше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт товаров за январь - июль текущего года сократился на 3,2%, до $241,1 млрд, импорт уменьшился на 0,7%, до $136,2 млрд. Внешнеторговый оборот РФ снизился на 2,3% и составил $377,3 млрд.

Основой российского экспорта традиционно были топливно-энергетические товары, доля которых составила 64,2% (годом ранее - 64,3%). На долю металлов и изделий из них пришлось 9,5% (10,4%), продукции химической промышленности - 6,4% (6,2%), машин и оборудования - 5,8% (5,7%), продовольственных товаров и сырья для их производства - 5,3% (5,4%), лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий - 3,1% (3,2%).

В товарной структуре импорта на долю машин и оборудования пришлось 45,9% (годом ранее - 46,7%). При этом физический объем импорта легковых автомобилей увеличился на 5,4%, а грузовых - на 23,7%. Доля продукции химической промышленности составила 19,2%, продовольственных товаров и сырья для их производства - 12,6%, металлов и изделий из них - 7,6%, текстильных изделий и обуви - 6,3%.