Доходы "Газпрома" от экспорта газа за семь месяцев снизились на 5,3%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе - июле 2019 года уменьшились на 5,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и составили $25,74 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Физический экспорт газа за отчетный период сократился на 2,5% и составил 126,8 млрд куб. м.

При этом в июле экспорт газа достиг 16 млрд куб. м (рост на 2,2%) на общую сумму $2,61 млрд, что на 2,7% ниже уровня июня 2019 года.

Ранее заместитель начальника департамента "Газпром экспорта" Михаил Мальгин говорил, что объем экспорта "Газпрома" в дальнее зарубежье в 2019 году может вернуться на уровень 2017 года - около 192 млрд куб. м. Он объяснял это тем, что 2018 год был "достаточно успешным", с высокой базой. Поэтому 2019 год более корректно сравнивать с 2017 годом, говорил он.

Добыча "Газпрома" в 2019 году планируется на уровне 495,1 млрд куб. м газа. По итогам 2018 года "Газпром" увеличил добычу на 5,4% - до 497,6 млрд куб. м, а экспорт - на 4%, до 201,9 млрд куб. м. В 2017 году добыча холдинга составляла 472 млрд куб. м, экспорт - 194,4 млрд куб. м.