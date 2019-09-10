Qatar Airways рассчитывает закрыть сделку по покупке 25% Внуково до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Qatar Airways рассчитывает закрыть сделку по покупке 25% аэропорта Внуково до конца года, сообщил во вторник журналистам исполнительный директор группы компаний Qatar Airways Акбар аль-Бакер.

"Сделка все еще открыта, но вы понимаете, что когда идет разговор о таких инвестициях и с таким важным объектом инфраструктуры, очень важно сделать все правильно. Сейчас подходит к концу процесс проверки. Я надеюсь, что ее результаты удовлетворят собственников и сделка будет закрыта до конца года", - сказал он.

Об интересе Qatar Airways к покупке доли во Внуково стало известно в марте 2018 года. В апреле 2018 года компании подписали необязывающее соглашение, которое позволяет начать процедуру оценки активов.

Как заявляли в ФАС, сделка по покупке Qatar Airways 25% аэропорта Внуково потребует подачи ходатайства, а затем - его вынесения на заседание правкомиссии по иностранным инвестициям. Цена сделки не раскрывается. Если она состоится, это будет первый московский аэропорт с иностранным участием.

Внуково - третий аэропорт московского авиаузла по объему пассажиропотока. В конце прошлого года председатель совета директоров и совладелец Внуково Виталий Ванцев выражал мнение, что сделка может быть закрыта до конца этого года.