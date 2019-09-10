Экспорт пшеницы из России в январе - июле снизился на 41,2%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Экспорт пшеницы и меслина из России в январе - июле 2019 года снизился на 41,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил 13,6 млн т, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).

В денежном выражении этот показатель снизился на 31,5% и составил $2,9 млрд.

По данным ФТС, экспорт растительного масла в январе - июле 2019 года вырос на 20,2% в денежном выражении и достиг $1,2 млрд. В натуральном выражении этот показатель составил 1,7 млн т, что на 31,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

По данным ФТС, экспорт свежей и мороженой рыбы в январе - июле 2019 г. вырос на 16,5%, до $1,67 млрд. А в натуральном выражении этот показатель составил 968,2 тыс. т, увеличившись на 9,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года.