РЖД для снижения затрат с 2021 года могут перейти на более долговечные подшипники

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) поддержали идею перехода с роликовых подшипников на кассетные с 2021 года, мера позволит увеличить срок службы железнодорожных колес и снизить издержки владельцев вагонов, производство подшипников хотят локализовать на территории России, говорится в пресс-релизе Минтранса РФ.

"Перспективное развитие железнодорожного транспорта, решение задач по повышению пропускной и провозной способности, снижение эксплуатационных затрат, а также более эффективное использование подвижного состава, повышение его надежности невозможно без усовершенствования конструкции грузовых вагонов, внедрения новых перспективных узлов и деталей", - поясняется в сообщении Минтранса.

Переход планируют осуществить в течение 8-10 лет. Одной из основных задач переходного периода станет повышение локализации производства подшипников на территории России и увеличение производственных мощностей. В частности, производителям кассетных подшипников рекомендовано принять меры по обеспечению до 100% локализации производства указанной продукции на территории страны.

В РЖД считают, что переход на подшипники кассетного типа положительно отразится на снижении отцепок грузовых вагонов во внеплановый ремонт и приведет к снижению затрат владельцев подвижного состава. Жизненный цикл колесной пары, оборудованной роликовыми подшипниками, составляет около шести лет. При этом для полувагонов, оборудованных кассетными подшипниками, жизненный цикл колесной пары составляет от 11 до 20 лет.

В Минтрансе отмечают и положительный опыт использования кассетных подшипников в зарубежных странах. Например, в Европе применяются подшипники кассетного типа, и это действительно позволяет снизить эксплуатационные затраты. Китай, в свою очередь, перешел на их использование в рекордно короткие сроки - три года. Это позволило повысить скорость перемещения грузов по национальным железным дорогам с 80-100 км/ч до 160 км/ч.