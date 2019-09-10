"Аэрофлот" третий год подряд получает "пять звезд" за лучший в мире сервис

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" третий год подряд получает высший статус "пять звезд" от американской авиационной ассоциации APEX в категории "Глобальная авиакомпания". Об этом сообщила во вторник пресс-служба авиакомпании.

"Это означает, что "Аэрофлот" - единственная российская компания со столь престижным международным статусом, а по уровню обслуживания пассажиров и масштабам позиционирования не уступает лучшим премиум-перевозчикам мира", - говорится в сообщении.

О подтверждении статуса "пять звезд" для "Аэрофлота" было объявлено на торжественной церемонии APEX Awards в Лос-Анджелесе в ходе международной специализированной авиационной выставки и конференции APEX EXPO.

В "Аэрофлоте" пояснили, что номинация "Глобальная авиакомпания", в которой ему был присужден статус "пять звезд", является самой значимой в рейтинге APEX, к ней относятся перевозчики с крупным флотом широкофюзеляжных самолетов и глобальным охватом деятельности. Статус присуждается на основе отзывов пассажиров, совершивших путешествие, при этом факт совершения путешествия проверяется.

"Стабильное подтверждение рейтинга "пять звезд" от американской ассоциации APEX в номинации "Глобальная авиакомпания" имеет для нас особую ценность. Это высшее признание нашего сервиса и сильных позиций на глобальном рынке. На фоне непростой геополитической обстановки взыскательный международный пассажир выбирает премиальное качество нашего продукта, пунктуальность и широкие транзитные возможности. Неизменно высокое качество сервиса "Аэрофлота" - эффективный инструмент реализации важнейшей цели "Стратегии 2023" - нарастить международный транзитный пассажиропоток до 10-15 млн пассажиров в 2023 году", - приводят в пресс-службе слова генерального директора "Аэрофлота" Виталия Савельева.

В авиакомпании подчеркнули, что на данный момент во всем мире статус "пять звезд" имеет лишь 21 авиакомпания.