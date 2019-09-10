Роснедра не видят нефтегазовых перспектив в расширении доступа к арктическому шельфу

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Роснедра концептуально не против расширения доступа к российской части шельфа Арктики, однако не считают его перспективным для добычи углеводородов. Об этом сообщил глава ведомства Евгений Киселев на общественном совете.

"Мы концептуально не против расширения субъектного состава на шельфе. Но я хочу обратить внимание, что 90% шельфа уже отлицензировано. Оставшиеся 10% - это остатки, и они совсем не сладки", - сказал он.

При этом Киселев добавил, что основные открытия нефти и газа в последнее время были сделаны в транзитной зоне и в зоне внутренних вод.

Правительство России в текущем году вновь вернулось к идее открытия доступа частных и иностранных компаний к шельфу Арктики. В частности, по мнению вице-премьера Юрия Трутнева, в настоящий момент территория разработана недостаточно, а доступ иностранцев поможет решить эту проблему. При этом глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сомневается в том, что русская Арктика будет интересна частникам и иностранцам в условиях низкой цены на нефть, а министр энергетики Александр Новак - что интерес напрямую будет зависеть от привлекательности условий, которые правительство предложит инвесторам.