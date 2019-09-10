Почти половина банков РФ считает информацию ЦБ недостаточной для предотвращения кибератак

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Почти половина российских банков считает, что получаемая от Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России информация недостаточна для предотвращения кибератак. Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса, проведенного Ассоциацией банков России.

"Достаточной для предотвращения кибератак информацию, получаемую от ФинЦЕРТа, однозначно считает только 4% респондентов. Утвердительный ответ, но с оговорками, дали только 50% участников опроса. Скорее отрицательный, чем положительный, ответ получен от 37%, а ответ 9% респондентов был однозначно отрицательным", - говорится в документе.

Авторы исследования отмечают, что распределение голосов по этому вопросу вызывает "определенную тревогу". При этом отрицательные ответы в основном приходятся на крупные банки.

В то же время повышение уровня информационной безопасности и эффективности отражения кибератак банкиры в равной степени связывают с объединением усилий и обменом информацией, встраиванием процессов кибербезопасности в разработку программного обеспечения и повышением квалификации сотрудников. Использование искусственного интеллекта не входит пока в число первоочередных задач по обеспечению информационной безопасности.

Респондентами в опросе выступили банки - участники ассоциации, которые относятся к различным группам кредитных организаций как по местонахождению, так и по структуре собственности и величине активов, что позволяет сделать вывод о репрезентативности проведенного исследования. В ассоциацию входит 258 участников, из которых 166 кредитных организаций.

ФинЦЕРТ - структурное подразделение департамента информационной безопасности ЦБ РФ, созданное в 2015 году. ФинЦЕРТ собирает и обрабатывает поступившую от организаций информацию о произошедших и предотвращенных компьютерных атаках, пострадавших организациях и их клиентах, а также о лицах и организациях, причастных к совершению компьютерных атак, средствах и методах их совершения. На основе анализа получаемых данных ФинЦЕРТ уведомляет участников обмена об угрозах в области информационной безопасности для снижения объемов хищений денежных средств.