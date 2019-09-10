BP North Sea будет мониторить уровень выбросов метана с помощью беспилотников

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. BP North Sea объявила о реализации первого в мире проекта по мониторингу выбросов метана с помощью беспилотников. Технология будет внедрена на всех объектах BP в Северном море в 2020 году, сообщается в пресс-релизе компании.

Для реализации проекта компания использовала сенсорные технологии, изначально разработанные NASA для марсохода Curiosity, а также систему дистанционного пилотирования воздушных судов RPAS. Каждый из беспилотников оборудован датчиками измерения уровня метана и способен преодолевать более 100 км в процессе мониторинга.

По сообщению компании, задача проекта - протестировать возможность внедрения нового метода сбора данных о выбросах метана без необходимости привлекать экспертов или использовать специальное оборудование.

Дроны уже используются для обнаружения утечек газа на 1,5 тыс. объектах BPX Energy.