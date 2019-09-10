В Минфине видят предпосылки для увеличения доли расчета в рублях с иностранными партнерами

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил во вторник, что в министерстве видят определенные предпосылки для увеличения доли расчетов в рублях с иностранными контрагентами. В то же время речь о рубле как ведущей расчетной валюте, особенно в условиях санкций, не идет, подчеркнул он.

"Предпосылки для увеличения доли расчетов в рублях - не то чтобы рубль стал ведущей расчетной валютой: понятно, что, особенно в условиях санкций, это невозможно, - но есть определенные предпосылки для увеличения доли расчетов в рублях", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Первым фактором, который может поспособствовать увеличению доли расчетов в рублях, по мнению Моисеева, является создание ЦБ системы передачи финансовых сообщений (СПФС) - российского аналога SWIFT. "Мы знаем, что, несмотря на то, что санкции не ограничивают никакие торговые расчеты, по факту у нас большие проблемы с целым рядом наших торговых партнеров, когда они просто задерживают платежи под разными предлогами, очень надуманными. <...> Перевод в рубли эту проблему решает полностью, потому что мы уходим от SWIFT, мы переходим на СПФС и уходим от системы корсчетов, которые находятся во Франкфурте или, еще хуже, Нью-Йорке. В этом заинтересованы многие, особенно сырьевые экспортеры", - отметил он.

"Второе - дело в том, что мы, по сути, искусственно создаем этот рынок. Допустим, по графику 1 января 2024 года, когда в силу закона (Закона о либерализации ограничений во внешнеторговых расчетах, который предполагает поэтапную отмену требования о репатриации резидентами экспортной выручки в российской валюте в отношении экспорта сырьевых товаров - прим. ТАСС) сырьевые экспортеры, у которых основная масса по доле в экспорте, решают у себя на правлении продолжать получать [платежи] в долларах или перейти на рубли и избавиться полностью от валютного контроля и всей связанной с этим канители", - добавил он.

Как пояснил Моисеев, в конечном итоге нефть будут покупать в долларах. "Но возникает банк, который должен будет вот эту нефть получить от клиента-экспортера за эти доллары, и в конце срока, когда необходима поставка [денег] за поставленную нефть, <...> он должен будет поставить рубли. И эти рубли он должен будет где-то взять. Потому что, конечно, отмена репатриаций касается только случаев, когда валютная выручка физически поступила на счет резидента в иностранном банке в рублях РФ. Это будет обязанность поставки, это сгенерит спрос на рубли и короткую позицию многих банков по рублям, что, собственно говоря, я надеюсь, приведет к развитию рынка форвардов", - резюмировал он.