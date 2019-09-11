Исследование: россияне стали лучше понимать свои финансовые права

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Россияне стали лучше понимать, куда обращаться, если их права в банке или страховой компании были нарушены, но число граждан, которые стараются иметь денежную "подушку безопасности", снизилось с 2013 года. К такому выводу пришли эксперты НАФИ в совместном с Минфином РФ исследовании, замеряющем уровень финансовой грамотности жителей российских регионов (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

По данным НАФИ, в пилотных регионах и по России в целом растет доля людей, знающих, куда обращаться в случае нарушения их прав банком или страховой компанией (в Роспотребнадзор, ЦБ, судебные органы и др.). "Наибольший рост наблюдается в пилотных регионах - 15 п. п. (до 47% с 2013 по 2019 год). В регионах-участниках рост составил 4 п.п. (до 44% с 2015 по 2019 год), по России в целом - 3 п.п.", - отмечается в исследовании.

При этом ряд показателей в регионах проекта выглядит лучше, чем по России в целом. Так в пилотных регионах наблюдается увеличение числа опрошенных, откладывающих некоторую сумму на непредвиденные расходы: рост составил 8 п.п. (до 38% с 2013 по 2019 год). В регионах-участниках этот показатель практически не изменился (+1 п.п. с 2015 по 2019 год). По России в целом в 2013 году доля давших такой ответ россиян составляла 26%, в 2015 году она выросла до 33%, но в текущем году сократилась до 24%.

"Падение доли россиян, которые стараются иметь "подушку безопасности" в 2019 году, объяснимо уменьшившимися реальными доходами населения по сравнению с 2015 годом. Тем не менее, в пилотных регионах и регионах - участниках проекта этот показатель в 2019 году даже несколько вырос, что на общероссийском фоне выглядит хорошим показателем эффективности проекта", - пояснил директор по исследованиям аналитического центра НАФИ Алексей Комисаров.

Эксперты НАФИ также отмечают рост доли опрошенных граждан, верно понимающих соотношение "риск - доходность": чем выше доходность, тем выше риск потери денег. "В регионах-участниках рост составил 3 п.п. (до 69% с 2015 по 2019 год), а в пилотных регионах - 8 п.п. (до 72% с 2013 по 2019 год). По России в целом этот индикатор менялся незначительно (64% в 2013, 65% в 2015, 63% в 2019 году)", - указано в исследовании.

О проекте

Проект по повышению финансовой грамотности в России реализуется с 2011 года. Ключевым направлением проекта является реализация региональных программ повышения финансовой грамотности. В 2011 году были определены два пилотных региона: Калининградская область и Волгоградская область. В 2013 году к ним добавились Республика Татарстан, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, Архангельская, Саратовская и Томская области.

Уровень финансовой грамотности в пилотных регионах измерялся в 2013, 2015 и 2019 годах. В регионах - участниках измерение проводилось в 2015 и 2019 годах. Социологические опросы проводились методом личного интервью по репрезентативной выборке. Индикаторы рассчитывались для граждан в возрасте от 18 до 79 лет с низким или средним уровнем доходов.