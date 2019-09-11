"Ъ": Gett направил в ФАС возражение против сделки "Яндекс.Такси" и "Везет"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Один из ключевых игроков на российском рынке агрегаторов такси Gett направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России обращение с резким возражением против сделки по приобретению компанией "Яндекс.Такси" активов группы компаний "Везет". Об этом в среду сообщает газета "Коммерсантъ".

"Мы расцениваем сделку как строго негативную для рынка, создающую непреодолимые барьеры для новых инвестиций в эту отрасль со стороны новых участников и сильное осложнение развития существующих", - заявил газете генеральный директор российского Gett Максим Жаворонков.

По мнению компании, сделка "Яндекс.Такси" и "Везет" приведет к усилению монопольного положения "Яндекс.Такси" на рынке цифровых агрегаторов, так как с увеличением числа водителей вырастет число пассажиров. Также монополизации способствуют возможность субсидирования агрегатора за счет других видов деятельности "Яндекса" и владение правами на геолокационные и картографические сервисы.

По мнению Gett, из-за монопольного положения "Яндекс.Такси" будет расти стоимость поездок, а заработок водителей будет снижаться, что приведет к увеличению рабочего дня таксистов и снизит уровень безопасности перевозок.

ФАС получила ходатайство "Яндекс.Такси" на покупку активов ГК "Везет" в июле. В настоящее время служба проводит анализ рынка такси в больших городах, что затягивает рассмотрение ходатайства.

"Яндекс.Такси" ранее объявил о покупке программного обеспечения и колл-центров группы "Везет", работающей в 123 городах России. Текущие акционеры "Везет" получат до 3,6% акций "Яндекс.Такси" и до $71,5 млн при условии успешного достижения ключевых целей по операционным и иным показателям. Закрытие сделки ожидается до конца года.