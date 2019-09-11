Исследование: цены на авиабилеты по России в сентябре снизились на 13%

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Цены на авиабилеты по России в сентябре по сравнению с августом снизились на 13%, а на популярные зарубежные направления сократились почти на 10%. Об этом говорится в исследовании сервиса бронирования путешествий OneTwoTrip, подготовленного для ТАСС.

В октябре снижение цен по российским направлениям составило 22% по сравнению с августом. Больше всего сэкономить можно на рейсах в Томск, Петрозаводск и Челябинск, подсчитали аналитики сервиса. При этом также значительно снизилась стоимость авиабилетов в Санкт-Петербург - одно из ключевых туристических направлений.

По зарубежным направлениям в сентябре больше всего снизились цены на авиабилеты в Словакию, Марокко, на Мальту, в США, Нидерланды и Грецию.

В октябре выгоднее всего слетать в Марокко, Грецию, Словакию, Латвию и Португалию. В среднем снижение цен по популярным зарубежным направлениям в октябре составляет 15%. При этом на некоторых курортах Марокко и на южных греческих островах в начале октября еще тепло, солнечно и можно купаться, отмечают эксперты.