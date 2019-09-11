Эксперты назвали основные преимущества новых продуктов Apple

По словам руководителя Hi-Tech Mail.ru Дмитрия Рябинина, главное в презентации Apple - цены, которые впервые за последнее время перестали расти и даже немного снизились на ряд продуктов. К примеру, уточнил он, сервис Apple TV+ компания предложила и вовсе дешевле любого аналога на рынке. "Такой демпинг может говорить о начале агрессивной борьбы за рынок и внедрении полноценного антикризисного плана в условиях падения продаж iPhone и торговой войны с Китаем (второй по величине рынок для Apple в мире)", - рассказал он.

С этим согласен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, по мнению которого, Apple в ходе презентации показала расширенную линейку своих продуктов, которые отличаются интересными решениями в плане цены. Вместе с тем, уверен он, некоторые дизайнерские решения новых iPhone выглядят непривычно, особенно тройная камера.

В свою очередь Рябинин также полагает, что дизайн новых iPhone получился спорным, хотя "такое ощущение возникает после каждой презентации Apple в последние годы", а "потом половина смартфонов на рынке выглядят в точности, как iPhone".

В целом эксперты сошлись во мнении, что новые решения Apple хоть и не являются прорывными, но зададут новые тренды на рынке. "Тут нет каких-то совсем прорывных технологий, которые могли бы взорвать рынок, но их нет и у других производителей. Какие-то вещи, возможно, будут копироваться другими игроками рынка", - пояснил Кусков.

"То же самое, скорее всего, будет и с Slofies [селфи в режиме замедленного времени], это потенциально большой тренд, который начнут копировать другие компании", - уверен Рябинин. Однако, добавил эксперт, отсутствие исключительно новых решений, например, поддержка 5G, может негативно сказаться на продажах Apple в будущем.