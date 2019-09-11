Сбербанк откроет Ford Sollers кредитную линию на 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сбербанк откроет совместному предприятию Ford Sollers возобновляемую рамочную кредитную линию на 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка.

"Сбербанк и "Форд Соллерс Елабуга" заключили генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии. Общий лимит кредитных операций по линии составит 1,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В Сбербанке отметили, что в рамках данного соглашения кредитные средства предоставляются на финансирование текущей деятельности компании Ford Sollers, которая была перезапущена 1 июля 2019 года.

"Мы надеемся, что финансирование поспособствует долгосрочному взаимовыгодному сотрудничеству банка и группы "Соллерс", позволит эффективно развивать основные направления деятельности компании, в частности увеличить объемы производимых автомобилей семейства Ford Transit", - отметил исполнительный директор управления по работе с клиентами транспорта и автомобилестроения Сбербанка Константин Зарецкий.

Ранее Ford Sollers сообщал о запуске производства обновленного Ford Transit. Как отметили в компании, в обновленном Ford Transit была модернизирована несущая конструкция кузова и замки дверей, что привело к дополнительному усилению кузова. Автомобиль сохранил все преимущества предшественника, получив обновленные сиденья, новую цветовую палитру деталей экстерьера и отделки салона.

Ford Sollers 27 марта объявила о намерении прекратить производство легковых автомобилей в России к концу июня 2019 года. Автозаводы во Всеволожске Ленинградской области и в Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге в Татарстане будут закрыты. На базе последнего Ford и российский "Соллерс" создали обновленное СП, 51% в котором получила компания "Соллерс". СП займется производством и продажей Ford Transit. При этом компания намерена сохранить дилерскую сеть во всех российских регионах.