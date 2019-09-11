Гонконгская фондовая биржа предложила $36,6 млрд за слияние с биржей Лондона

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 сентября. /ТАСС/. Оператор Гонконгской фондовой биржи (HKEX) выступил с предложением к руководству Лондонской фондовой биржи (LSEG) об объединении этих площадок, предложив за сделку $36,6 млрд. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении местной биржи.

"Мы полагаем, что союз HKEX и LSEG представляет собой грандиозную стратегическую возможность создания глобальной рыночной инфраструктурной группы, объединяющей крупнейшие и наиболее значимые финансовые центры в Азии и Европе", - отметила председатель правления Гонконгской фондовой биржи Лора Ча.

"Вместе мы соединим Восток и Запад, будем более разносторонними и сможем предлагать нашим клиентам больше в том, что касается инноваций, управления рисками и возможностями в торговле", - добавил исполнительный директор HKEX Чарльз Ли.

Если слияние состоится, оно станет второй подобной сделкой для оператора Гонконгской фондовой биржи с 2012 года, когда он приобрел Лондонскую биржу металлов (LME) за $2,1 млрд.