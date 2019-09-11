Трамп призвал Федеральную резервную систему снизить базовую ставку до нуля или ниже

ТАСС, 11 сентября. Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему (ФРС) США снизить базовую процентную ставку до нуля или установить ее на отрицательном уровне.

"Федеральная резервная [система] должна установить наши процентные ставки на нулевом уровне или ниже, и мы затем должны начать рефинансировать наш долг, - написал американский лидер в среду на своей странице в Twitter. - Стоимость заимствования должна быть сильно снижена, в то время как его сроки должны быть значительно увеличены".

Трамп выразил уверенность, что власти США должны привлекать средства на рынке по самой низкой в мире процентной ставке. Он упрекнул главу ФРС Джерома Пауэлла в наивности из-за того, что он не использует нулевые или отрицательные ставки в качестве меры монетарной политики, которую применяют другие страны.

Трамп в последнее время часто критикует ФРС и Пауэлла, однако ранее он требовал более умеренного снижения базовой ставки. Глава Белого дома 19 августа призвал снизить ее на 100 базисных пунктов (один процентный пункт).

В конце июля ФРС (американский центробанк) впервые с 2008 года приняла решение понизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 2-2,25%.

Базовую ставку на нулевом или отрицательном уровне удерживают ряд центробанков мира, в частности, Европейский центральный банк, Банк Японии. Некоторые страны, такие как Япония, Германия и ряд других стран Европы, выпускают государственные облигации с отрицательной ставкой, что позволяет им брать в долг и получать за счет этого доход.