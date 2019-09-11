Саудовская Аравия уведомила ОПЕК о росте добычи нефти в августе

ТАСС, 11 сентября. Саудовская Аравия уведомила Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК) о росте добычи нефти в стране в августе 2019 года на 209 тыс. баррелей в сутки в сравнении с показателями июля, до 9,789 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в сентябрьском отчете ОПЕК.

Согласно данным отчета, добыча нефти в Саудовской Аравии в августе достигла уровня июня, когда она составляла 9,782 млн баррелей в сутки.

Также ОПЕК о росте добычи нефти в августе уведомили Нигерия (на 78 тыс. баррелей в сутки в сравнении с июлем), Ангола (на 69 тыс. баррелей в сутки), Ирак (на 30 тыс. баррелей в сутки), Венесуэла (27 тыс. баррелей в сутки).

При этом 11 стран ОПЕК, участвующих в Венском соглашении о сокращении добычи, в августе снизили производство на 971 тыс. баррелей в сутки по отношению к принятому в соглашении за базовый уровню октября 2018 года. Таким образом, в августе их совокупная суточная добыча составила 25,779 млн баррелей против 26,75 млн баррелей в октябре 2018 года. По условиям соглашения они должны были сократить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки. Следовательно, в августе обязательства были исполнены на 120%.

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. На встрече в июле они продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки. Теперь соглашение действует до конца марта 2020 года.