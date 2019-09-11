Reuters: General Motors отзывает 3,5 млн автомобилей в США

ТАСС, 11 сентября. General Motors отзывает 3,5 млн автомобилей в США из-за проблем в работе вакуумного усилителя тормозной системы. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

Отзыв затрагивает, в частности, модели внедорожников Cadillac Escalade, Chevrolet Suburban и GMC Yukon, а также пикапов Chevrolet Silverado и GMC Sierra, которые были выпущены с 2014 по 2018 год.

В сентябре прошлого года General Motors отозвала из-за проблем с электрическим усилителем руля более 1 млн автомобилей в США, в том числе Chevrolet Silverado, GMC Sierra и Cadillac Escalade модельного ряда 2015 года. Компании стало известно по меньшей мере о 30 авариях из-за указанной неполадки, которые в двух случаях привели к получению травм. Ранее автогигант уже отзывал ряд машин модельного ряда 2014 года из-за такой же неполадки.

General Motors - один из крупнейших автоконцернов мира. Его предприятия расположены в 30 странах. В 2009 году на фоне глобального финансового кризиса корпорация объявила о банкротстве и была спасена благодаря содействию со стороны федерального правительства, которое выделило на ее поддержку $52 млрд.