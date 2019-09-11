В Минфине сообщили, что рост цен на авиакеросин находится в пределах инфляции

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Рост цен на авиакеросин с начала года находится в пределах инфляции, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Илья Трунин.

"Налоговый маневр, а также другие меры по сдерживанию роста цен на нефтепродукты работают. Это обсуждалось в самом конце весенней сессии. И, в частности, на авиакеросин рост цен с начала года, то есть с начала проведения налогового маневра, рост цен на авиакеросин в пределах инфляции", - отметил Трунин.

Участники авиационного рынка неоднократно жаловались на резкий рост стоимости керосина. Так, за 2018 год авиакеросин подорожал на 30%.

По информации газеты "Известия", Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят в том числе S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и "Ютэйр", прогнозирует рост цен на авиабилеты по итогам 2019 года на 9-10%. Поднять цены в указанных пределах компании заставят объективные факторы, в частности, подорожание авиакеросина. Авиатопливо - одна из самых затратных статей перевозчиков и составляет порядка трети стоимости билета, отмечало издание.

Одним из ключевых механизмов поддержки авиакомпаний, который должен помочь сдерживать цены на билеты в условиях резкого роста стоимости топлива, должен стать демпфер на керосин. Он вступил в действие 1 августа 2019 года. Предложенный правительством механизм позволяет перевозчикам получить компенсации, если экспортная цена (с учетом затрат на логистику) превысит 48,3 тыс. рублей за тонну. В АЭВТ считают такой механизм малоэффективным, поскольку планка сильно завышена.

Как заявляла начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова, в первом полугодии 2019 года стоимость авиабилетов выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.