"Газпром нефть" подтвердила интерес к месторождению Мансурия в Ираке

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" подтвердила свой интерес к месторождению Мансурия в Ираке и уже получила приглашение принять участие в тендере. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Газпром нефть" подтверждает интерес к месторождению Мансурия. Компания получила приглашение от Министерства нефти Ирака принять участие в закрытом тендере по данному активу", - сообщили в компании.

В ближайшее время планируется встреча с иракской стороной для обсуждения условий участия. Решение о самостоятельном участии или реализации возможного проекта в составе консорциума будет принято после объявления условий тендера, уточнили в компании.

Министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан говорил, что "Газпром" и "Лукойл" заинтересованы в разработке месторождения Мансури на границе Ирака и Ирана.

Ирак работал по Мансури с консорциумом, который возглавляла турецкая компания. Но сейчас этот контракт приостановлен. По его словам, они ищут международного партнёра, чтобы создать консорциум, в котором 51% будет принадлежать Ираку и 49% - иностранной компании.

Он добавлял, что Ирак хочет ускоренного развития этого проекта и отдаёт ему высокий приоритет. Газ с этого месторождения должен снабжать три мощные электростанции, "которые ждут этого".