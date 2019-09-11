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Электронную очередь для транспорта намерены ввести на границе в Калининградской области

Начать внедрение системы электронной очереди планируется со строящегося пункта пропуска "Дубки", ввод в эксплуатацию которого запланирован на начало 2020 года

КАЛИНИНГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Систему электронной очереди для автомобильного транспорта планируется внедрить в пунктах пропуска через границу в Калининградской области. Об этом сообщил замминистра развития инфраструктуры региона Алексей Ржанов на XI Международном Балтийском транспортном форуме, который в среду начал работу в Калининграде.

"Мы изучили опыт [внедрения системы электронной очереди в пунктах пропуска через границу] наших соседей - Литвы, Латвии, Белоруссии. Мы понимаем, что наша область, имеющая огромные автомобильные связи с соседними государствами, нуждается в этом. Чтобы обеспечить эффективное и качественное прохождение границ, такую систему мы хотим создать", - сказал он.

По словам Ржанова, в настоящее время власти региона ожидают постановление Минтранса России, которое закрепит правила эксплуатации системы электронной очереди, условия выбора ее оператора и взаимодействия со структурами, которые находятся в пункте пропуска - таможенными, пограничными, ветеринарными и другими службами.

В беседе с журналистами в кулуарах форума чиновник пояснил, что электронная очередь позволяет по телефону или Интернету заблаговременно регистрировать транспортное средство на определенное время в очереди на пересечение границы в пункте пропуска, что сокращает ожидание. Для комфортного же ожидания въезда в пункт пропуска планируется строительство гостиниц, создание сервисных зон обслуживания и ремонта автомашин.

Первым пунктом пропуска, где будет реализован этот проект, станет, по словам Ржанова, строящийся новый пункт пропуска "Дубки". При этом он особо подчеркнул, что "такого опыта в России нет".

Пункт пропуска "Дубки"

Многосторонний автомобильный пункт пропуска "Дубки" располагается на границе с Литвой в Неманском районе. Ввод в эксплуатацию планируется на начало 2020 года. Пропускная способность этого объекта - 4 тыс. транспортных средств в сутки. Предполагается, что пункт пропуска "Дубки" обеспечит движение автотранспорта и грузов по международному транспортному коридору Рига - Калининград - Гданьск, разгрузит другой пункт пропуска на российско-литовской границе - "Чернышевское".

По оценке губернатора Антона Алиханова, роль нового погранперехода возрастает и в связи с увеличением заявок на оформление электронных виз для посещения Калининградской области. Как показывает статистика, в числе иностранцев, которые по этой упрощенной схеме наиболее часто посещают Калининградскую область, - граждане соседней Литвы.

О форуме

XI Международный Балтийский транспортный форум проходит в Калининграде, в деловом центре "На острове". Позиционируется как одно из главных транспортных мероприятий на Балтике с участием экспертов из России, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Германии и других стран-соседей. В их числе представители бизнеса и власти, руководители и владельцы крупнейших международных железнодорожных, морских, автомобильных перевозчиков, стивидорных компаний и компаний-грузовладельцев, имеющих интересы на Северо-Западе России и в странах Балтии, а также представители транспортно-логистического бизнеса со всего Балтийского региона.

Теги
РоссияКалининградская область
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