"Газпромбанк Лизинг" профинансирует строительство ледовых арен

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. "Газпромбанк Лизинг" с сентября запустит лизинговое финансирование проектов по строительству ледовых арен в России. Об этом сообщили в среду в пресс-службе компании.

"Использование лизингового финансирования с одной стороны позволит предпринимателям не отвлекать крупные средства из оборота действующего бизнеса и получить финансирование на длительный инвестиционный период, с другой стороны - более активно масштабировать развитие зимних видов спорта на всей территории страны", - отметил генеральный директор "Газпромбанк Лизинг" Максим Агаджанов.

По данным компании, данный инструмент может быть востребован в России, так как наблюдается нехватка подобных спортивных сооружений. Активное строительство ледовых арен в стране ведется в рамках программы развития хоккея на 2018-2022 годы.

"Хоккей в России является вторым по популярности видом спорта после футбола, и за последние пять лет количество людей, регулярно занимающихся хоккеем, выросло на 20%. В среднем сегодня на один каток приходится порядка 266 тыс. человек, что, безусловно, говорит об остром дефиците крытых ледовых арен", - отмечает он.

В компании отметили, что лизинговое финансирование строительства некапитальных каркасных спортивных сооружений будет предоставляться на срок до пяти лет, при этом авансовый платеж составит от 30% от стоимости проекта.

По данным Федерации хоккея России, численность людей, занимающихся хоккеем, по итогам 2017 года составила более 607 тыс. За 2018 год эта цифра, по данным экспертов "Газпромбанк Лизинга", увеличилась на 5% и достигла 634 тыс. При этом количество крытых ледовых катков в стране составляет 550 единиц, тогда как в Канаде и США это число в шесть и три раза больше соответственно.