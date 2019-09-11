Наблюдательный совет "Алросы" одобрил добровольную ликвидацию дочерней компании

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Наблюдательный совет алмазодобывающей компании "Алроса" одобрил добровольную ликвидацию дочерней компании "Алроса-Нюрба" и последующую консолидацию профильных активов на балансе "Алросы", следует из сообщения компании.

"В ближайшее время вопрос о добровольной ликвидации планируется вынести на рассмотрение совета директоров "Алроса-Нюрба", а в случае положительного решения - на внеочередное общее собрание акционеров "Алроса-Нюрба", которое может состояться в начале ноября этого года", - говорится в сообщении.

Ликвидация компании, как ожидается, завершится до конца 2020 года. Отмечается, что консолидация активов "Алроса-Нюрба", владеющей лицензиями на разработку Ботуобинской и Нюрбинской трубок, призвана "повысить эффективность управления" ими.

"Алроса" владеет 97,4878% акций "Алроса-Нюрба", оставшиеся 2,5122% принадлежит миноритарным акционерам. Бумаги "дочки" торгуются на Московской бирже. Компания не ведет самостоятельную производственную деятельность, весь цикл работ выполняют подрядные структурные подразделения материнской компании, а ее штат составляют 30 человек - в основном управленческий персонал. Глава "Алросы" Сергей Иванов отмечал, что экономия средств от консолидации позволит повысить налогооблагаемую базу.

После завершения расчетов с кредиторами оставшиеся средства ликвидационного фонда "Алроса-Нюрба" будут распределены между акционерами пропорционально долям их участия в уставном капитале общества, указано в сообщении.

"Алроса - Нюрба" владеет лицензиями на разработку Нюрбинского и Ботуобинского месторождений в Якутии. Добычные работы на этих объектах на подрядных условиях проводит Нюрбинский ГОК "Алроса". В 2018 году производство Нюрбинского ГОКа составило 7,7 млн карат, или почти 21% добычи группы "Алроса".