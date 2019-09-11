Минэнерго запретит вносить изменения в инвестиционные программы

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ запретит энергокомпаниям корректировать инвестиционные программы текущего и предыдущего годов. Об этом в среду сообщил директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгений Грабчак на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения.

"Сейчас готовятся изменения в законодательство. Мы запретим корректировать инвестиционные программы текущего и предыдущего года", - сказал Грабчак.

По его словам, перенос объектов из программы одного года в другой приводит к тому, что у ведомства возникают подозрения на нецелевое расходование средств компаниями. Так, уже сейчас готовится обращение в прокуратуру по ряду проектов на Северо-Западе. Грабчак не исключил, что к концу года подозрения на нарушения закона исчезнут, если энергетики ускорятся и успеют завершить заявленные проекты в сроки.

"Нами расценивается сейчас как нецелевое расходование средств реализации инвестиционных проектов. Причем максимальное количество проектов у нас попало в "Ленэнерго" - 328 проектов, МРСК "Северо-Запад" - это 171 проект. Возможно, коллеги откорректируют свои инвестиционные программы, и при корректировке это нецелевое использование уйдет, но факт остается фактом. Сейчас мы это фиксируем, соответствующие материалы мы передаем в органы прокуратуры и органы внутренних дел, которые занимаются соответствующими инцидентами, и просим компании сократить максимально отставание от сроков", - отметил Грабчак.