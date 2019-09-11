Роскомнадзор не нашел файл с персональными данными россиян в Telegram

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор отреагировал на жалобы на мессенджер Telegram, где якобы были распространены персональные данные россиян, заявив, что установить факт неправомерного использования персональных данных не представляется возможным, так как файл с ними был удален.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, на момент подготовки ответа на обращение файл Excel под названием "База", который появился в одном из каналов и чате в Telegram, был недоступен.

"Насколько нам известно, файл был удален администраторами чата и канала, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В связи с этим достоверно установить факт неправомерного использования персональных данных граждан не представляется возможным".

В начале августа, как сообщают СМИ, в одном из анонимных Telegram-каналов была опубликована база с данными около 3 тыс. человек.

В среду руководитель правозащитной организации "Агора" Павел Чиков сообщил в своем Telegram-канале, что Роскомнадзор отказался рассматривать обращение москвички Марьям Саларзай, которая нашла свои данные в базе.