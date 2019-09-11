Цены на прежние iPhone упали после презентации новых моделей от Apple

ТАСС, 11 сентября. Цены на старые модели смартфонов от Apple - iPhone 8 и iPhone XR - резко упали после презентации новой линейки iPhone 11, которая прошла накануне.

Главное, что о них нужно знать

Apple показала три новых iPhone. Главное, что о них нужно знать

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте магазина Apple.

Так, iPhone 8 и iPhone 8 Plus, которые на старте продаж стоили 56 990 рублей и 68 990 рублей соответственно, теперь продаются по цене 39 990 рублей и 44 990 рублей.

Прошлогодняя модель iPhone XR, которая на старте продаж стоила 65 990 рублей, теперь на официальном сайте Apple стоит 49 990 рублей.

Смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max на сайте Apple временно отсутствуют.

Новые модели iPhone

Apple 10 сентября представила новую линейку смартфонов, куда вошли iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Новым гаджетом в линейке компании стал бюджетный смартфон, который получил название iPhone 11. Он оснащен LCD-экраном, диагональ которого составила 6,1 дюйма. Эта модель получила двойную камеру на задней панели со сверхширокоугольным объективом. Устройство оснащено новым процессором A13 Bionic, который, как уверяют в Apple, "является самым быстрым для смартфонов".

В свою очередь iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max получили экран Super Retina XDR. iPhone 11 Pro получил диагональ 5,8 дюйма, iPhone 11 Pro Max - 6,5 дюйма. Обе новинки оснащены тройной камерой - основная и широкоугольная такие же, как у iPhone 11, а третья обеспечивает двукратный зум.

В России новые модели iPhone можно будет предзаказать со среды, 18 сентября, старт продаж намечен на пятницу, 20 сентября. iPhone 11 будет доступен в фиолетовом, зеленом, желтом, черном, белом цветах и цвете PRODUCT (RED) с памятью 64, 128 и 256 ГБ по цене от 59 990 рублей, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будут доступны в четырех цветах: темно-зеленый, серебристый, золотой и "серый космос" с памятью 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ по цене от 89 990 рублей и 99 990 рублей соответственно.