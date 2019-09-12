Россия и Куба согласовали реализацию совместных проектов в сфере промышленности

ГАВАНА, 12 сентября. /ТАСС/. Представители России и Кубы согласовали в среду реализацию совместных программ в ряде отраслей индустрии. Итоговый протокол заседания рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству подписали замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков и замминистра промышленности Кубы Хосе Гаспар Альварес.

"Протокол затрагивает такие направления, как металлургия, авиация, автопром, в частности, поставки отечественных автомобилей и сельскохозяйственной техники, легкая промышленность, модернизация текстильных мероприятий, водоочистка и строительство. Из перспективных областей сотрудничества - энергетика, в частности, солнечная, - заявил ТАСС Осьмаков. - Вы знаете, что прорабатывается большой проект с РЖД на сумму около $1,9 млрд, а это еще и спрос на локомотивы, рельсы и автоматику". Он отметил, что в дальнейшем также предполагаются встречи представителей кубинской промышленности с российскими коллегами в ходе планируемых визитов.

По словам замминистра, расширение сотрудничества возможно благодаря тесным связям стран в прошлом. "Кубинская инфраструктура создавалась с большим участием СССР, и ее восстановление вполне возможно на базе российских технологий и компетенций. Поэтому, на мой взгляд, поле для нашего сотрудничества огромно, - отметил Осьмаков.

Представитель Минпромторга добавил, что американские санкции как против Кубы, так и против России не только не помешают совместным проектам, но и во многом стимулируют их. "Все, что мы сейчас пытаемся предложить на кубинском рынке, - во многом продукт американского давления на нашу экономику. Возможно, некоторые отрасли, которые в рыночных среде не развивались бы, под санкционным давлением начали развиваться. Последние годы мы реализуем программы импортозамещения - это залог выживания в условиях санкций, необходимо развивать собственный промышленный потенциал", - заключил Осьмаков.

По итогам заседания рабочей группы также были подписаны документы о сотрудничестве в области производства строительных материалов.