Минтруд предложил сохранять инвестдоход при досрочной смене фондов пенсионного страхования

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство труда России выступает за отмену нормы о потере инвестиционного дохода в случае досрочной смены пенсионного фонда, сообщила в четверг газета "Коммерсантъ".

Перевод граждан из одного фонда в другой без их согласия является одной из основных проблем российского пенсионного рынка. Если переход осуществляется чаще одного раза в пять лет, гражданин теряет инвестиционный доход с момента предыдущего перехода.

Как сообщил изданию представитель министерства, Минтруд "считает необходимым внести изменения в законодательство с целью исключения финансовых потерь (в виде изъятия инвестиционного дохода или невосполнения убытков)" при досрочной смене фондов по обязательному пенсионному страхованию. "Принятие таких изменений будет способствовать усилению защиты прав граждан при формировании пенсионных накоплений", - отметили в министерстве.

Кроме того, Минтруд разработал проект поправок в закон "О негосударственных пенсионных фондах (НПФ)", которым предлагается запретить НПФ привлекать посредников для заключения договоров об обязательном пенсионном страховании. Он предполагает исключить возможность граждан подать заявление о досрочной смене фонда в ПФР через представителя. Из законопроекта, по данным издания, следует, что для досрочной смены фонда будет необходимо лично явиться в отделение ПФР или отправить заявление через Единый портал госуслуг. "Предлагаемые нормы направлены на устранение рисков фальсификации заявлений о досрочном переходе, а также на недопущение введения в заблуждение граждан относительно последствий досрочной смены страховщика недобросовестными участниками пенсионного рынка через агентов НПФ",- цитирует газета представителя Минтруда.

Как сообщает "Коммерсантъ", в пояснительной записке к законопроекту указано, что сейчас досрочные переходы между фондами составляют 98% от всех случаев смены страховщиков. Этому способствует финансовая заинтересованность агентов НПФ, считают в министерстве.

С 1 января 2019 года страховщики должны информировать граждан о последствиях досрочного перехода в другой НПФ или в ПФР. В переходные кампании 2017-2018 годов ЦБ фиксировал большое число жалоб граждан на переводы их накоплений без их согласия. Часто это происходило в результате недобросовестных действий агентов НПФ, так как конкуренция фондов за клиентов обостряется в условиях заморозки пенсионных накоплений. По данным ПФР, в 2018 году граждане, досрочно сменившие ПФР на НПФ, потеряли 11,4 млрд рублей инвестдохода, и это без учета переходов между НПФ.