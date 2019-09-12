Ремонт дорог по нацпроекту завершился на Кубани в 2019 году на два месяца раньше срока

КРАСНОДАР, 12 сентября. /ТАСС/. Запланированный на 2019 год ремонт дорог по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги" завершился в Краснодарском крае на два месяца раньше, чем планировалось, сообщил журналистам в четверг губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ранее сообщалось, что за счет реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" власти намерены в течение шести лет увеличить долю региональных дорог, соответствующих нормативам, до 70%. В 2019 году ведется ремонт дорог на 134 объектах общей протяженностью 242,8 км, на эти цели выделено 3,9 млрд рублей, из них из федерального бюджета - 2,7 млрд рублей, из краевого - 1 млрд рублей, остальное - средства местных бюджетов. На эти деньги ремонтируют девять участков регионального значения, 51 объект в Краснодарской агломерации, 64 объекта в Сочинской и еще 10 в Новороссийской. Всего по разным программам в этом году планировалось привести в порядок около 660 км дорог Краснодарского края.

"Край на два месяца раньше срока завершил основные работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На реализацию проекта в этом году было направлено 3,9 млрд рублей. В Краснодаре, Сочи и Новороссийске к нормативному состоянию дорожники привели более 240 км дорог. Это дороги, которые нуждались в ремонте или окончательном обустройстве тротуаров, бордюров", - сказал губернатор.

Он уточнил, что также ремонт проводился на участках региональных трасс, где нужно было решать вопросы безопасности.

"Жители видят изменения, отмечают улучшение качества дорог, их содержания. Но, конечно, главный принцип нацпроекта - это повышение безопасности. Мы стремимся создать такую систему на трассах, чтобы даже в случае ДТП не было летальных исходов. Четкие планы в этой работе у нас есть вплоть до 2024 года, объем финансирования - 25 млрд рублей", - добавил глава Кубани.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.