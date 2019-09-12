АСВ вернуло Банку России совокупно 152 млрд рублей

СОЧИ, 12 сентября. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вернуло Центробанку России в общей сложности 152 млрд руб. в рамках погашения займа. Об этом сообщил журналистам глава АСВ Юрий Исаев в кулуарах XVII Международного банковского форума "Банки России - XXI век".

"Мы 30 августа еще 16 млрд отправили в рамках погашения займа перед Центральным Банком, всего в июле-августе мы вернули 20 млрд. В общей сложности мы вернули 152 млрд рублей", - сказал Исаев.

Он добавил, что в 2019 году из совокупной суммы был произведен возврат в 107 млрд рублей. АСВ рассчитывает погасить задолженность перед ЦБ РФ в IV квартале 2022 года, остаток задолженности на 1 сентября 2019 года составляет 690 млрд рублей, отметил глава АСВ.

Для поддержания финансовой устойчивости Фонда обязательного страхования вкладов с 2015 года действует договор с Банком России о предоставлении агентству кредита без обеспечения на срок до пяти лет. Размер кредитной линии составил 1,03 трлн рублей.