Законопроект о внесудебном порядке признания гражданина банкротом внесен в Госдуму

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев внес в нижнюю палату парламента законопроект, вводящий порядок внесудебного признания гражданина банкротом. Документ размещен в электронной базе данных Госдумы.

Сопровождение внесудебного порядка банкротства гражданина предлагается возложить на арбитражного управляющего, который будет обязан проверить соответствие гражданина предъявляемым законом требованиям. После этого он размещает сведения о возбуждении внесудебного порядка банкротства в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Последствия возбуждения внесудебного порядка сопоставимы с последствиями введения реструктуризации долгов, в частности, прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам гражданина.

В течение года кредиторы и уполномоченные органы имеют право подать заявление о признании должника банкротом в суд в общем порядке - такой срок предоставляется для улучшения жизненной ситуации гражданина, поиска более высоко оплачиваемой работы, вступления в наследство. Если ситуация улучшилась, гражданин обязан сообщить об этом арбитражному управляющему и своим кредиторам - тогда внесудебный порядок банкротства будет прекращен. В ином случае через год внесудебный порядок завершается наступлением банкротства гражданина в силу закона.

Для граждан сопровождение такого порядка банкротства будет бесплатным - вознаграждение арбитражному управляющему, а также возмещение его расходов на публикацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве будет выплачиваться из фонда поддержки внесудебного банкротства граждан, формируемого национальным объединением саморегулируемых организаций (СРО) арбитражных управляющих. Сопровождать процедуру банкротства смогут только арбитражные управляющие, состоящие в СРО, являющейся членом национального объединения СРО: оно должно установить порядок и сроки выплаты вознаграждения и возмещения расходов управляющему.

Автор законопроекта обосновывает необходимость нововведения малоэффективностью ныне действующего судебного порядка признания банкротства. "По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, у 70-80% граждан - должников, вступающих в процедуру банкротства, инвентаризация не выявила имущества, с помощью которого можно погасить долги. В 2018 году число судебных решений о признании граждан несостоятельными выросло в 1,5 раза по сравнению с 2017 г., в среднем до 44 тыс. В среднем 65-75% кредиторов ничего не получают по итогам банкротства", - говорится в пояснительной записке.