Козак сообщил, что Россия изучает решение суда Евросоюза по OPAL

АБУ-ДАБИ, 12 сентября. /ТАСС/. Россия изучает возможное влияние решения суда ЕС по газопроводу OPAL, есть возможность для его обжалования. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Мы сейчас разбираемся, решение принято совсем недавно. Дайте нам с этим разобраться, собраться с мыслями, и мы подумаем, каким образом будем реагировать на это судебное решение. Все-таки это не последняя инстанция, есть еще возможность обжаловать. Конечно, мы занимаемся этим", - сказал он.

Козак добавил, что в ближайшее время обсудит с "Газпромом" решение суда. "Планируем, уже завтра планируем обсуждать", - добавил он.

10 сентября стало известно, что Европейский суд юстиции аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода OPAL, который соединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Мощность OPAL составляет 36 млрд куб. м в год.

Несколько лет Россия могла использовать лишь 50% мощностей газопровода, как прописано в Третьем энергопакете ЕС. "Газпром" просил разрешить ему использовать 100% мощностей OPAL, так как российский холдинг является единственным поставщиком газа в "Северный поток", который наполняет OPAL. Осенью 2016 года ЕК разрешила "Газпрому" участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей OPAL, однако в конце того же года Польша обжаловала это решение.

Решение суда ЕС по OPAL, который является газораспределительной системой "Северного потока", фактически ограничивает возможности "Газпрома" по поставкам газа в обход Украины и сокращает пространство для маневра российской компании на трехсторонних консультациях. В этом же направлении действуют предпринимаемые ЕК и рядом государств ЕС усилия по торможению строительства и ввода в строй газопровода "Северный поток - 2".