Власти Ставрополья ожидают получить до 300 млн рублей курортного сбора в 2019 году

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края рассчитывают в этом году получить до 300 млн рублей от курортного сбора на благоустройство городов Кавминвод. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции в ТАСС губернатор региона Владимир Владимиров.

В 2018 году Железноводске, Ессентуках, Кисловодске и Пятигорске собрали 185 млн рублей курортного сбора. Власти региона ожидали, что по итогам 2019 года сумма будет превышать 260 млн рублей.

"Мы опять уточнили курортный сбор - <...> до 300 млн рублей", - сказал Владимиров.

Глава региона отметил, что в этом году курортный сбор удвоит сумму, которая выделена на благоустройство городов-курортов Кавминвод. "Дальше мы дадим городам возможность 10% курортного сбора, то есть 30 млн рублей, направлять на проектирование новых объектов. И 20% курортного сбора мы направим на содержание построенных в городах объектов", - сказал Владимиров.

В июле 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В Республике Крым парламент принял решение перенести введение курортного сбора на 1 мая 2021 года.

На Ставрополье с мая 2018 года курортный сбор введен в четырех городах-курортах: Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске.