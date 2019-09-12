Апелляционный орган ВТО подтвердил победу России в споре с Украиной по нитрату аммония

ЖЕНЕВА, 12 сентября. /ТАСС/. Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил прошлогоднее решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония. Об этом свидетельствует опубликованное в четверг в Женеве решение этого органа, рассмотревшего апелляцию Киева.

В докладе Апелляционного органа выражена поддержка вынесенному в 2018 года постановлению третейской группы, рассматривавшей спор России с Украиной. Подчеркивается, что "Апелляционный орган рекомендует Органу по разрешению споров ВТО просить Украину привести свои меры, которые <...> признаны не соответствующими Антидемпинговому соглашению, в соответствие с ее обязательствами по этому соглашению".

Минэкономразвития РФ рассчитывает на оперативное устранение Украиной нарушений по антидемпинговым пошлинам на поставки из России нитрата аммония (аммиачная селитра, азотное удобрение). "По результатам рассмотрения спора третейской группой [ВТО] Украине было предписано устранить нарушения. Киев, не согласившись с решением третейской группы, подал апелляцию. Однако апелляционный орган [ВТО] оставил выводы третейской группы без изменений, подтвердив российскую позицию и фактически закрепив за ней победу. Рассчитываем на то, что по Украина в оперативном порядке устранит допущенные нарушения своих международных обязательств", - говорится в сообщении ведомства.

23 июля 2018 года арбитраж ВТО поддержал Россию в споре с Украиной. Россия в 2015 году подала иск против Украины, которая в 2014 году ввела антидемпинговые пошлины на нитрат аммония (аммиачная селитра). По мнению российской стороны, эти меры были приняты с использованием методики энергокорректировок без учета внутрироссийских цен на газ, приобретаемый для производства нитрата аммония. Согласно решению третейской группы ВТО, украинские власти не предоставили "адекватного объяснения" этим ограничениям, их рекомендовано привести в соответствие с антидемпинговым соглашением.

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