Финомбудсмен сможет увеличивать размер требований потребителя к страховщику

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Финомбудсмен может увеличивать размер требований потребителей к страховщику, если в ходе рассмотрения жалобы обнаружил, что потребитель запросил заниженную сумму. Об этом сообщил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин на Московском финансовом форуме.

"Но что касается размера [требований к страховщику], если заявитель его посчитал неправильно, не смог его оценить верно, а в процессе рассмотрения дела финансовый уполномоченный установит истинный размер ущерба, с учетом проведенной экспертизы, если он усмотрит в ней необходимость, то здесь он вправе выйти за ту сумму, которую указал заявитель, с нашей точки зрения. Мы консультировались с Верховным судом, это будет поддержано", - сказал он.

Воронин добавил, что в перспективе считает логичным принять норму, позволяющую финомбудсмену добавлять к требованиям неустойку при установленном факте задержки выплаты, если потребитель не указал неустойку в первоначальном требовании. Пока такое толкование закона служба финомбудсмена не применяет, подчеркнул он.

"Но, если бы мы сегодня пошли на такое толкование, мы бы нарушили саму конструкцию закона о предварительной стадии рассмотрения, которая для нас крайне важна", - сказал он, добавив, что рассчитывает на разрешение большинства споров на претензионной стадии до рассмотрения финомбудсменом. "Если это не звучало на претензионной стадии, то, конечно, некорректно, чтобы это рассматривал омбудсмен", - заключил Воронин.

Институт финомбудсмена заработал с 1 июня, на первом этапе он разбирает споры потребителей с автостраховщиками (по каско, ОСАГО и добровольному автострахованию ответственности). До подачи иска на страховщика в суд граждане обязаны обратиться к финомбудсмену, при этом сначала гражданин обязан обратиться с претензией к страховщику. Служба финомбудсмена работает за счет единовременного взноса ЦБ (учредитель АНО "СОДФУ") - 3 млрд руб., а в дальнейшем - за счет взносов финорганизаций за каждую жалобу потребителя. Финорганизации платят взносы в зависимости от исхода каждого обращения - от нуля, если омбудсмен откажет потребителю в жалобе, до 45 тыс. руб. для страховых компаний, если уполномоченный признает требования клиента обоснованными.