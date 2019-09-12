Силуанов заявил, что профицит бюджета России в 2020 году составит 0,8% ВВП

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Профицит бюджета РФ в 2020 году составит 0,8% ВВП, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на брифинге в рамках Московского финансового форума.

"По нашим оценкам, 0,8% (ВВП)", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Силуанов сообщил, что Минфин сохраняет прогноз по росту ВВП РФ на 2020 год на уровне 2%. "По следующему году у нас целевой показатель 2%, он не меняется", - отметил министр.

Среди факторов, оказывающих стимулирующее воздействие на экономический рост, Силуанов обозначил разворачивание механизмов, направленных на достижение целей нацпроектов, а также дополнительный ресурс ФНБ.

В то же время первый вице-премьер отметил, что проект бюджета РФ на будущий год рассчитан из сценария роста ВВП на 1,7%.

"Есть сценарий, который внес Минэкономразвития, с динамикой роста экономики на 1,7%. Но целевой (сценарий - прим. ТАСС) остается 2%. Бюджет подсчитан на сценарий 1,7%", - сказал Силуанов.

Смягчение бюджетной политики

Увеличение бюджетных расходов или снижение налоговой нагрузки может нести в себе риски с учетом сложной ситуации в мировой экономике, заявил первый вице-премьер.

"Нельзя просто говорить: "Давай смягчимся, снизим налоги, освободим от взносов или примем новые программы". Всегда за этим есть большие риски", - сказал Силуанов.

Он отметил, что на Минфин сейчас оказывается значительное давление, так как бюджет исполняется с большим профицитом, а Фонд национального благосостояния растет. "Чего вы сидите на деньгах и не тратите? В момент все быстро уйдет, если ухудшится ситуация по ценам на энергоносители. А это может быть. Как будет развиваться тема с ОПЕК? Со сланцевой добычей? И что, нам нужно [будет] отыгрывать назад, повышать налоги?"- пояснил первый вице-премьер.

Он напомнил, что правительство уже пошло на смягчения, увеличив объем разрешенного дефицита бюджета РФ на 0,5%, или 500 млрд рублей. Силуанов отметил и то, что в 2018 году, когда цены на нефть упали на 40%, а в 2019 году - на 20%, то российская экономика этого не почувствовала.

Деньги бизнеса

Министр финансов также сообщил, что российский бизнес хранит на депозитах в банках около 28 трлн рублей. И правительству нужно принять меры, чтобы они шли в экономику.

"Есть стабильность, есть стабильные условия для бизнеса, налоговые условия, макроэкономическая стабильность, которых раньше не было. Но почему роста нет? Хотя деньги есть. Деньги у предприятий есть. Мы говорили о том, что на счетах, на депозитах находится 28 трлн рублей. Почему они не идут в экономику?", - спросил первый вице-премьер.

По его словам, задача правительства - понять, что мешает и что нужно бизнесу поверить в то, что вложения в российскую экономику дадут стабильный результат.

"Бизнесу важен доход. И где это делать - в России, в другой стране, или где-то затаиться и оставить деньги на счете в банке", - отметил Силуанов.

Он напомнил, что в осеннюю сессию правительство внесет в Госдуму законопроект о защите инвестиций, который гарантирует неизменность условий. "Это должно дать гарантии инвестициям, которых мы ждем. Действительно, инвестиции у нас варьируются около 20-21% ВВП - это мало. Задача - увеличить до 25% и более", - отметил первый вице-премьер.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Московского финансового форума сообщил, что государство предоставит особые условия для инвесторов, вкладывающих средства в крупные проекты.

"Рассчитываю на то, что документ в ближайшее время будет окончательно подготовлен, согласован, и мы его внесем уже в Государственную думу. По оптимистическим подсчетам, а они у нас всегда оптимистические на эту тему, он позволит аккумулировать в том числе и в рамках национальных проектов, инвестиции где-то от 20 трлн рублей",- сказал Медведев.

В новость внесена правка (18:35 мск) — исправлены показатели профицита бюджета