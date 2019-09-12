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Силуанов сообщил, что Россия в 2020 году будет занимать в евро или юанях, а не в долларах

Министр финансов сообщил, что Россия не планирует выходить на внешние рынки заимствований в текущем году

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россия в этом году не планирует больше привлекать внешние займы, в 2020 году будет занимать в евро или юанях, а не в долларах, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Будем заимствовать в валюте, которая не является долларом. В этом году у нас пока нет планов выходить на внешние рынки [заимствований], мы свою программу выполнили и перевыполнили. В следующем году будем смотреть. Это, возможно, будет не только евро, возможно, китайский юань", - отметил Силуанов.

Теги
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