Власти Ставрополья намерены к 2025 году привлечь 25 млрд рублей инвестиций в развитие сел

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены за пять лет привлечь около 25 млрд рублей в развитие социальной инфраструктуры сельских территорий, сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС губернатор Владимир Владимиров.

"Очень сложный, но, на мой взгляд, нужный проект развития села. Уже приняли решение на выделение 500 млн рублей [из краевого бюджета] на проектирование объектов. Мы хотим в ближайшие пять лет привлечь в село 25 млрд рублей дополнительных инвестиций, и это только в социальную инфраструктуру", - сказал Владимиров.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий, рассчитанная на 2020-2025 годы, была одобрена правительством 4 июня. Утвержденный бюджет программы составляет 2,3 трлн рублей, из которых чуть более 1 трлн рублей - федеральные средства, примерно столько же приходится на внебюджетные источники. Минсельхоз России до 1 октября отберет проекты, соответствующие требованиям, одним из основных критериев при выборе станет наличие рабочих мест.