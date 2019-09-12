МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин ожидает ключевую ставку не ниже 6% в ближайший год. Об этом Костин сказал журналистам в кулуарах Московского финансового форума.

Совет директоров ЦБ на последнем заседании 6 сентября принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25 п. п., до 7% годовых.

"Центральный банк намекнул, что дальнейшее возможно смягчение. Я думаю, потихоньку будет идти, может быть по "четвертушке", я все-таки думаю, что не ниже 6% ближайший год будет уж точно, может быть 6,5%. И то я согласен с ЦБ, что возможны отскоки, потому что достаточно большие средства, которые будут выделяться для реализации национальных проектов, они, конечно, увеличат денежную массу в стране, что будет способствовать определенному, конечно, возможному инфляционному росту", - сказал Костин.

По оценкам ВТБ, предел снижения ключевой ставки находится на уровне 5,5%.

"У нас есть определенный свой критерий. Мы считаем, что если Центральный банк считает такой реальной ставкой 2-3% [плюс] к инфляции, то мы считаем, что в условиях макроэкономической стабильности это может снизиться до 1,5%. То есть, если брать 4-процентную инфляцию - 5,5% может быть [ключевая ставка]", - сказал Костин.