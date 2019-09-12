В Петербурге планируют развивать "новую культурную географию" для распределения турпотока

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют в ближайшие годы сосредоточиться на развитии новой культурной географии, то есть включении новых пространств и модернизации существующих, для распределения растущего туристического потока и его гармоничного сочетания с жизнью города. Об этом сообщил в четверг вице-губернатор Владимир Княгинин, выступая на панельной дискуссии в рамках форума St.Petersburg Travel Hub, который проходит на одной площадке с сессией Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации.

"Рано или поздно [организованные туристы] будут сменены следующим поколением - с английским языком, с бронированием через интернет, в общем меньше интересующиеся традиционной историей и больше спешащие за получением уникального опыта - гастрономического, опыта развлечений и так далее. В этом отношении нам нужно выводить то, что называется новая культурная география, опираясь уже на совсем другие центры притягательности, создающие прежде всего возможность получить этот уникальный опыт", - отметил Княгинин.

По приведенным им данным, к 2024 году турпоток в Петербург может составить 12 млн человек, примерно половина из которых приедут из-за рубежа. Помимо введения электронных виз, этому будут способствовать строительство высокоскоростной магистрали Москва - Петербург, развитие аэропорта Пулково, а также обсуждаемая сейчас перспектива режима "открытого неба" и другие факторы. "Одна из ключевых проблем, с которыми мы сталкиваемся, - фактически мы на пределе загрузки исторического центра и пригородов, которые являются основной точкой притяжения туристов из Санкт-Петербурга", - сказал он.

Распределение турпотока

Наряду с реализацией крупных проектов в центральной части города, среди которых - создание арт-парка на Петроградской стороне, Почтового квартала, реконструкция Конюшенного ведомства, городу необходимо сосредоточиться на "расширении исторического центра, наполняя новой жизнью существующие объекты", а также изменении функционала традиционных объектов культуры, считает Княгинин. "Нам надо делать что-то с выставками - в перечне 50 крупнейших выставок мира Петербурга на сегодняшнее время нет", - обозначил он.

"Следующее, что мы можем сделать - это расширение исторических пригородов", - сказал Княгинин. Он отметил, что в свое время не получил активного развития проект "Императорское кольцо", который предполагал формирование единой инновационной агломерации пригородов Петербурга: Петергофа, Гатчины, Стрельны, Царского Села, Павловска, Ораниенбаума, Ропши и Кронштадта. "Но он не снят с повестки. Это дестинация, которая позволяет замкнуть разного рода объекты - и "перетягивающая" заново пригороды, централизованно или, по крайней мере, скоординированно распределяющая нагрузку", - отметил вице-губернатор.

Перспективным в связи с этим он также назвал проект туристско-рекреационного кластера "Кронштадт. Остров фортов", который предполагает возведение в Кронштадте музея военно-морского флота, океанариума, дайвинг-центра, гостиницы, марины для яхт и катеров, а также появление научных и образовательных площадок. По предварительным оценкам разработчиков проекта, его реализация позволит увеличить турпоток в Кронштадт с нынешних 1,5 до 5 млн человек в год.

Вместе с тем Петербург, по словам Княгинина, тщательно изучит опыт Москвы с точки зрения регулирования парковки в центре города. "По крайней мере, стоянка хаотическая должна уйти", - сказал он.

"Мы ориентированы на рост [числа туристов], мы будем снимать инфраструктурные ограничения. Нам бы хотелось все же, чтобы этот туристический поток гармонично сочетался с жизнью нашего города. Был этот уникальный случай - чемпионат мира по футболу прошлого года, когда случилось это "замешивание" приехавших в город и горожан, и, по крайней мере, большого количества конфликтов мы не имели. У Петербурга мощнейшая культурная база, этот город способен "перемолоть" разного рода культуры - не унификацию, а разнообразие обеспечить", - считает Княгинин.

О форуме

На форуме Saint Petersburg Travel Hub, который проходит 11-12 сентября на одной площадке с сессией Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации, свой туристический потенциал представляют в общей сложности 33 региона России. Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по туризму РФ совместно с правительством Санкт-Петербурга, оператором является фонд "Росконгресс".