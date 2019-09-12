Аграрии Дербентского района полностью обеспечили Дагестан луком и пекинской капустой

ДЕРБЕНТ /Республика Дагестан/, 12 сентября. /ТАСС/. Потребность Дагестана в репчатом луке и пекинской капусте полностью обеспечена Дербентским районом республики. Об этом сообщил в четверг ТАСС начальник районного управления агропромышленного комплекса Юсиф Герейханов.

"500 ц/га у нас сегодня урожайность лука, его уже не возят из Киргизии, луком мы обеспечили практически всю Республику Дагестан", - сказал Герейханов.

По его словам, то же самое можно сказать и о пекинской капусте, которую выращивают в районе по новым интенсивным технологиям, ранее пекинскую и цветную капусту, брокколи завозили из Польши. Ее урожайность составляет 560 ц/га.

"Овощеводство в районе специализируется либо на сверхранних, либо на сверхпоздних сортах. Это, например, репчатый лук, чеснок, затем - ту же пекинскую капусту в Краснодарском крае зимой нет возможности выращивать, у нас есть", - уточнил Герейханов.

Он добавил, что в районе под капусту отведено 1960 га, под лук - более 80 га. Всего в текущем году планируется убрать 110 тыс. т капусты и 4,1 тыс. т лука.

Пекинскую капусту в Дербентском районе Дагестана начали выращивать в 2017 году, в первый год площадь посевов составила 15 га, на следующий год она была увеличена до 100 га.