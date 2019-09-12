Карелия получила 20 млн рублей на строительство семи площадок ГТО

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 сентября. /ТАСС/. Карелия в 2019 году получила из федерального бюджета по нацпроекту "Демография" 20 млн рублей на строительство в различных районах площадок ГТО. Об этом в четверг во время встречи со спортсменами и общественниками в Петрозаводске сообщил директор центра спортивной подготовки Карелии Тимур Зорняков.

"На сегодняшний день центру спортивной подготовки доведено 20 млн рублей на строительство площадок ГТО для различных районов республики", - сказал он.

По его словам, до конца года планируется смонтировать семь площадок ГТО. Окончательного списка районов, которые получат новые спортивные объекты, оборудованные тренажерами и специальным безопасным покрытием, пока не сформировали. Не все муниципалитеты подготовили для этого необходимые земельные участки. По словам Зорнякова, в задачу муниципалитетов входит поиск и подготовка земли, что требует финансирование в объеме от 400 до 600 тыс. рублей. Эти средства предусмотрят в поправках к бюджету 2020 года для тех районов, которые не получат площадки ГТО до конца 2019 года.

Помимо площадок ГТО, в рамках федерального проекта в Петрозаводске в этом году появится мобильный каток. Стоимость комплекса, в который войдет сама ледовая площадка, ледозаливочные машины для ее содержания, составит около 18 млн рублей. Закупить и впервые смонтировать искусственный лед планируется уже к ближайшим новогодним праздникам. "Мобильный каток позволит нам не зависеть от погодных условий и начать сезон в начале декабря и закончить в конце марта. Его площадь составит 800 квадратных метров, также будет организован пункт проката коньков и пункт питания", - уточнил Зорняков.

На реализацию федерального проекта "Спорт - норма жизни" Карелия до 2024 года получит из федерального бюджета 1,5 млрд рублей. За это время из крупных объектов в республике появятся футбольный манеж стоимостью 470 млн рублей, ледовый дворец стоимостью 245,8 млн рублей, объекты массового спорта и нескольких футбольных полей и площадок.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.