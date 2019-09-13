{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Внесены правки в порядок предоставления инвестиционных квот на добычу водных биоресурсов

Как сообщили в Росрыболовстве, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о внесении изменений в порядок предоставления инвестиционных квот добычи водных биологических ресурсов на инвестиционные цели. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства.

В частности, документ указывает, что в 2019 году заявления о закреплении и предоставлении квот для осуществления промышленного или прибрежного рыболовства подаются в течение пяти месяцев со дня размещения Росрыболовством информации о начале проведения торгов и процедуре отбора инвестиционных проектов.

Кроме того, "изменения предусматривают увеличение в 2-4 раза размера долей инвестиционных квот донно-пищевых видов рыб (трески тихоокеанской, камбалы дальневосточной, наваги, макруруса, палтуса, терпуга и кальмара командорского) в Северо-Курильской, Южно-Курильской зонах и Камчатско-Курильской, Западно-Камчатской подзонах для каждого типа объектов инвестиций в области рыболовства - среднетоннажных и малотоннажных рыбопромысловых судов для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна", - говорится в сообщении.

Также документом увеличивается размер предоставляемой банками гарантии для заключения договора об инвестиционных квотах для строительства: среднетоннажных рыбопромысловых судов для Дальневосточного рыбохозяйственого бассейна с 30 млн рублей до 50-60 млн рублей; малотоннажных судов для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна - с 10 млн рублей до 30 млн рублей.

Изменения внесены с целью выполнения поручений правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и комиссии правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, направленных на стимулирование строительства рыбопромысловых судов для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Турецкий истребитель пятого поколения впервые представят на фестивале "Технофест"
Фестиваль пройдет в Стамбуле с 17 по 22 сентября
Читать полностью