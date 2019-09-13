Внесены правки в порядок предоставления инвестиционных квот на добычу водных биоресурсов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о внесении изменений в порядок предоставления инвестиционных квот добычи водных биологических ресурсов на инвестиционные цели. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства.

В частности, документ указывает, что в 2019 году заявления о закреплении и предоставлении квот для осуществления промышленного или прибрежного рыболовства подаются в течение пяти месяцев со дня размещения Росрыболовством информации о начале проведения торгов и процедуре отбора инвестиционных проектов.

Кроме того, "изменения предусматривают увеличение в 2-4 раза размера долей инвестиционных квот донно-пищевых видов рыб (трески тихоокеанской, камбалы дальневосточной, наваги, макруруса, палтуса, терпуга и кальмара командорского) в Северо-Курильской, Южно-Курильской зонах и Камчатско-Курильской, Западно-Камчатской подзонах для каждого типа объектов инвестиций в области рыболовства - среднетоннажных и малотоннажных рыбопромысловых судов для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна", - говорится в сообщении.

Также документом увеличивается размер предоставляемой банками гарантии для заключения договора об инвестиционных квотах для строительства: среднетоннажных рыбопромысловых судов для Дальневосточного рыбохозяйственого бассейна с 30 млн рублей до 50-60 млн рублей; малотоннажных судов для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна - с 10 млн рублей до 30 млн рублей.

Изменения внесены с целью выполнения поручений правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и комиссии правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, направленных на стимулирование строительства рыбопромысловых судов для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.