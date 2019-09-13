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Курс доллара на Мосбирже снизился до 64,66 рубля

Курс евро вырос до 71,72 рубля

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,05 копейки и составил 64,655 рубля.

Курс евро вырос на 0,13 копейки, до отметки 71,7225 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,23% и составил 2793,48 пункта.

Индекс РТС снизился на 0,01% и достиг отметки 1360,95 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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